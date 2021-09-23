Президент Молдовы с трибуны ООН призвала вывести роSSийские войска из Приднестровья

Санду попросила уважать суверенитет Молдовы.

?Президент Молдовы с трибуны ООН призвала вывести роSSийские войска из Приднестровья
Фото: twitter.com/sandumaiamd

Президент Молдовы Майя Санду во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН призвала вывести роSSийские войска из Приднестровья.

Об этом сообщается на сайте президента Молдовы.

"Республика Молдова - это страна, которая выступает за мир. Мы по-прежнему твердо придерживаемся принципов мирного, политического решения конфликта в приднестровском регионе нашей страны - на основе суверенитета и территориальной целостности Молдовы, в пределах ее международно признанных границ", - заявила Санду.

Она подчеркнула, что Молдова требует "полного и безоговорочного вывода роSSийских вооруженных сил".

"Это же касается и вывоза или уничтожения боеприпасов в Кобасне - складов вооружений, которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде для всего региона в целом. В этом стремлении мы рассчитываем на поддержку международного сообщества", - сказала Санду.

Напомним, что на территории непризнанного Приднестровья расквартирован ограниченный контингент роSSийских войск (около 1,6 тыс. военнослужащих), а на военных складах в селе Кобасна Рыбницкого района хранят более 20 тыс. тонн боеприпасов.

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила свою независимость в 1990 году. При этом ни одна страна-член ООН не признала ПМР суверенным государством. "Власть" республики неоднократно просила Москву включить ее в состав РоSSии. Например, в 2006 году в республике прошел референдум, на котором 97,2% местных жителей проголосовали за присоединение к РоSSии, однако голосование было признано легитимным только Россией.

В 2018 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы, но РоSSия к нему не прислушалась.

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