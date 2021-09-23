Президент Молдовы с трибуны ООН призвала вывести роSSийские войска из Приднестровья
Санду попросила уважать суверенитет Молдовы.
Президент Молдовы Майя Санду во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН призвала вывести роSSийские войска из Приднестровья.
Об этом сообщается на сайте президента Молдовы.
"Республика Молдова - это страна, которая выступает за мир. Мы по-прежнему твердо придерживаемся принципов мирного, политического решения конфликта в приднестровском регионе нашей страны - на основе суверенитета и территориальной целостности Молдовы, в пределах ее международно признанных границ", - заявила Санду.
Она подчеркнула, что Молдова требует "полного и безоговорочного вывода роSSийских вооруженных сил".
"Это же касается и вывоза или уничтожения боеприпасов в Кобасне - складов вооружений, которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде для всего региона в целом. В этом стремлении мы рассчитываем на поддержку международного сообщества", - сказала Санду.
Напомним, что на территории непризнанного Приднестровья расквартирован ограниченный контингент роSSийских войск (около 1,6 тыс. военнослужащих), а на военных складах в селе Кобасна Рыбницкого района хранят более 20 тыс. тонн боеприпасов.
Приднестровская Молдавская Республика провозгласила свою независимость в 1990 году. При этом ни одна страна-член ООН не признала ПМР суверенным государством. "Власть" республики неоднократно просила Москву включить ее в состав РоSSии. Например, в 2006 году в республике прошел референдум, на котором 97,2% местных жителей проголосовали за присоединение к РоSSии, однако голосование было признано легитимным только Россией.
В 2018 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы, но РоSSия к нему не прислушалась.