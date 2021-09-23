Венедиктова о покушении на Шефира: "Мы столкнулись с профессионалами"

Вечером после покушения было проведено совместное совещание со всеми блоками, которые были привлечены и задействованы.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что покушение на помощника президента Сергея Шефира организовывали профессионалы.

Об этом она заявила в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

Венедиктова рассказала, что вечером после покушения было проведено совместное совещание со всеми блоками, которые были привлечены и задействованы.

"Правоохранители сегодня отработали слаженно, у нас вечером было совместное совещание со всеми блоками, которые были привлечены и задействованы. Мы его завершили еще в начале восьмого вечера. Поставили следующий дедлайн, когда мы проговариваем, это восемь утра завтра. Будет создана совместная следственная группа. На сегодня продолжаются следственно-оперативные действия. Когда мы закончим их, чтобы мы смогли систематизировать этот материал, проанализировать его, уже можно будет делать следующие какие-то выводы", - отметила генпрокурор.

На вопрос, можно ли раскрыть дело по горячим следам, генпрокурор ответила: "Здесь не идет счет на часы, потому что там, простите, простаки не работали. В этом непосредственно деле мы столкнулись с профессионалами".

Напомним, ранее источники LB.ua в правоохранительных органах заявляли, что покушение на Шефира совершили скорее всего непрофессионалы.

Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев , когда помощник президента ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что покушение на Шефира могло быть "приветом" Зеленскому. Сам президент назвал покушение на своего помощника "проявлением слабости" и пообещал "сильный ответ". В то же время Зеленский признал, что не знает заказчиков этого покушения. Позже президент добавил, что это - давление именно на него и подчеркнул, что "влиять на него невозможно".