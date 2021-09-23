Дочь депутата Полтавского облсовета похитили ради выкупа в 10 биткоинов

Заказчиком считается подозреваемый в убийстве арестант Киевского СИЗО.

Служба безопасности Украины заявила, что преступники похитили дочь одного из депутатов Полтавского областного совета и требовали выкуп за нее.

На сайте СБУ и Офиса генерального прокурора сообщается, что организатором похищения был человек, который находится за решеткой в Киевском СИЗО в ожидании суда. Его обвиняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью.

Несмотря на лишение свободы, мужчина разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета. Он якобы подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил ему вознаграждение в размере 100 тыс. долларов.

Фото: gp.gov.ua

Выкуп за дочь депутата должен был составить 470 тыс. долларов (по данным Офиса генпрокурора - 10 биткоинов). Указанные средства должны быть перечислены на электронный кошелек в криптовалюте.

Похитители общались между собой и с родителями девушки исключительно через Телеграм или сеть даркнет, но их все равно удалось найти.

Двум подозреваемым инкриминировали ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому правонарушению.

Напомним, что в начале сентября стало известно о судебном разбирательстве уголовного дела в отношении сотрудника кибердепартамента СБУ. Он вместе с двумя вероятными сообщниками подозревается в истязании предпринимателя ради 7 биткоинов.

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