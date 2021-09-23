Для получения пенсий и соцвыплат: жителям ВОТ позволили проходить идентификацию удаленно

Для удаленной идентификации получателю нужно будет авторизоваться в личном кабинете портала Пенсионного фонда с помощью электронной подписи "Дия.Подпись".

Для получения пенсий и соцвыплат: жителям ВОТ позволили проходить идентификацию удаленно
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Кабинет Министров Украины на своем заседании 22 сентября 2021 года усовершенствовал механизм выплаты пенсий и денежной помощи гражданам Украины путем введения дополнительной возможности прохождения идентификации для их получателей - удаленно.

Об этом сообщает правительственный портал.

Проект постановления разработан Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины с целью усовершенствования механизма выплаты пенсий и денежной помощи, В том числе и для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.

"В настоящее время существуют трудности с получением пенсий и социальных выплат для жителей ВОТ, поскольку для идентификации люди должны приезжать на подконтрольную правительству территорию Украины, но роSSийские оккупационные режимы продолжают блокировать работу КПВВ, удерживая людей в заложниках. Подавляющее большинство таких получателей, люди пожилого возраста, просто не имеют возможности ждать несколько месяцев, чтобы оккупанты решили предоставить им разрешение на пересечение КПВВ. Поэтому возможность удаленной электронной идентификации поможет нашим гражданам с ВОТ сэкономить время, деньги, а главное - здоровье", - отметила заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук.

Процесс удаленной идентификации будет осуществляться путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи "Дия.Подпись" ("Дия ID»). Такая возможность приравнивается к физической идентификации получателя.

В прошлом году контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили группу лиц в создании механизма противоправной выдачи, в частности боевикам "ДНР", социальных выплат из госбюджета Украины.

Ранее, в ноябре 2019 года, сотрудники Службы безопасности в Харьковской области разоблачили механизм финансирования террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" путем незаконных начислений социальных выплат.

Организовал противоправную схему переселенец из Луганской области, долгое время живущий в Харькове. За денежное вознаграждение он предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в начислении пенсий и других видов социальной помощи.

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