Кабмин утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы
Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоит из 31 буквы.
Кабинет министров принял постановление "Об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики".
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина".
Предполагается, что перевод крымскотатарской письменности на латиницу будет осуществляться в период до 1 сентября 2025 года. Базой для этого акта является решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.
Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоит из 31 буквы. Отмечается, что он разработан в процессе консультаций с меджлисом крымскотатарского народа, специалистами Института востоковедения им. А. Крымского, Института языкознания им. А. Потебни, Института филологии КНУ им. Т.Шевченко и Таврического национального университета им. Вернадского.
В связи с этим Министерству образования и науки, Министерству культуры и информационной политики, Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с заинтересованными лицами поручено перевести образовательный процесс, осуществляемый на крымскотатарском языке, в частности учебников и методичек, на алфавит на основе латиницы до 1 сентября 2025 года.
Кроме того, поручено стимулировать применение крымскотатарского языка на основе латинской графики в других сферах жизни.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров приветствовал это решение Кабмина. По его словам, это событие стало возможным благодаря усилиям сотен людей, которые осуществлялись ими с исторического заседания первой сессии Курултая крымскотатарского народа II созыва в июне 1991 года.
"Поздравляю крымскотатарский народ в связи с возвращением письменности крымскотатарского языка на латиницу", - написал Чубаров.