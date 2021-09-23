Автомобиль Шефира обстреляли пулями, изготовленными в Венгрии, - МВД

"Это калибр 7,62. Такие патроны не выпускают на территории Украины".

Автомобиль помощника президента Сергея Шефира обстреляли пулями венгерского производства калибра 7,62. Правоохранители пытаются установить, каким образом они могли попасть на территорию Украины.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает РБК-Украина.

"Это калибр 7,62. Такие патроны не выпускают на территории Украины, они произведены в Венгрии. Мы стараемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и потенциальных поставщиков. Не исключаем контрабандный путь их попадания в Украину", - рассказал первый заместитель главы МВД .

Енин добавил, что неизвестный совершал одиночные выстрелы. Всего правоохранители изъяли около 20 гильз.

"Нами изъяты около 20 гильз. 12 пуль поразили автомобиль, 2 пули изъяли из тела потерпевшего. Хотел бы обратить внимание на то, что пулями пронизано фактически все тело автомобиля ... Мы уже подтвердили факт, что стрельба происходила одиночными выстрелами", - отметил он.

Представитель МВД Артем Шевченко отметил, что найденные гильзы - производства Венгрии, но сам патрон - возможно, заново собирали в Германии.

"Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пули. О них более подробно скажут эксперты, когда получат на исследование то, что получили врачи из тела, к счастью, живого водителя. А возможно, найдут еще одну пулю в пробитом колесе Ауди А8. То есть подробная баллистическая экспертиза еще впереди. Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы выбраны преступником простые и довольно дешевые", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Шевченко также рассказал, что установлено местоположение стрелка - оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу. Также в настоящее время допрошены свидетели - грибники, которые были неподалеку и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира.

"Их показания о характере звука стрельбы - довольно похожи. Изъяты на исследование и ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела. Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления", - добавил представитель МВД .

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Напомним, покушение на Шефира произошло около 10 часов утра на автомобильной дороге, ведущей в Киев , когда помощник президента ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что покушение на Шефира могло быть "приветом" Зеленскому. Сам президент назвал покушение на своего помощника "проявлением слабости" и пообещал "сильный ответ". В то же время Зеленский признал, что не знает заказчиков этого покушения. Позже президент добавил, что это - давление именно на него и подчеркнул, что "влиять на него невозможно".

"Я думаю, что сейчас у нас такой большой фундаментальной мафии нет ... Она же в свое время перешла в крупные финансовые группы. Обвинять их прямо не буду ... Я думаю, что мы будем ждать следствия", - сказал президент.