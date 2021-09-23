Зеленский попросил генсека НАТО оказать содействие в освобождении заложников, которых удерживает РоSSия
Речь идет о почти 450 украинцах, содержащихся на временно неподконтрольных территориях и в РоSSии.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом сообщает пресс-служба главы державы.
"Владимир Зеленский попросил Йенса Столтенберга способствовать освобождению почти 450 украинцев, содержащихся на временно неподконтрольных территориях и в РоSSии. Президент подчеркнул, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран Альянса", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский также сообщил Йенсу Столтенбергу о ходе выполнения Украиной годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Он выразил надежду, что страны - члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и «маркеры», выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом.
Стороны также обсудили взаимодействие Украины с НАТО с использованием статуса партнера с расширенными возможностями.
Зеленский отметил важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья.
Президент добавил, что Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действий с Альянсом, а также выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений.
Напомним, в феврале омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что переговоры об обмене удерживаемыми с Россией заморожены из-за позиции роSSийской власти. По ее словам, РФ привязывает этот процесс к выполнению Минских соглашений. Тогда омбудсмен рассказала, что с начала года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возросло, и на конец января составило 267 человек.