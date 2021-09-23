Кабмин не продлил контракт с Лещенко и еще тремя членами наблюдательного совета "Укрзализныци"

Кабинет министров не продлил контракты с председателем наблюдательного совета "Укрзализныци" и тремя членами, полномочия которых завершились 21 сентября 2021 года.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Отмечается, что 21 сентября истек срок действия контрактов четырех членов Наблюдательного совета "УЗ", а именно: Шевка Аджунер (председатель Наблюдательного совета, независимый член, полномочия по июль 2018) Андреас Матье (независимый член, полномочия по июнь 2018) Олег Журавлев (представитель государства, полномочия по декабрь 2019) Сергей Лещенко (представитель государства, полномочия, полномочия по декабрь 2019).

В июне этого года правительство продлило действие контрактов всех четырех членов наблюдательного на 3 месяца - до 19 сентября 2021 года.

До назначения новых государственных и независимых членов, действующим членом Наблюдательного совета остается Адомас Азуолас Аудицкас, срок действия контракта которого истекает в июне 2022 года.

Министерство инфраструктуры уже подало кандидатов на должности государственных членов, их назначение ожидается в ближайшее время. Также уже выбраны рекрутинговую компанию, которая будет проводить предварительный отбор и оценку независимых членов наблюдательного.

Напомним, Лещенко вошел в наблюдательный совет "Укрзализныци" в декабре 2019 года.