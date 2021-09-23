Оккупанты в Крыму выдвинули новое обвинение Нариману Джелялову

Теперь его обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы.

Силовики в оккупированном Крыму выдвинули первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову новое обвинение.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Сегодня в ходе следственных действий в УФСБ по РК Нариману Джелялову было предъявлено новое обвинение. Теперь по версии следствия ФСБ он обвиняется в совершении диверсии в составе организованной группы п. "А", ч. 2 ст. 281 УК РФ - от 12 до 20 лет лишения свободы и по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ - незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы - от 10 до 15 лет лишения свободы", - написал Полозов.

Адвокат отметил, что Джелялов все обвинения в свой адрес отвергает.

Напомним, 6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал Наримана Джелялова на два месяца.

ФСБ РоSSии обвиняет его и еще двух крымских татар - двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых - в подрыве газопровода низкого давления в селе Перевальное.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с "признаниями" братьев. Позже один из них в разговоре с адвокатом рассказал, что спецслужбы применяли к ним пытки и угрожали расстрелом.