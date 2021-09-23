СБУ разоблачила масштабную схему хищения природных ресурсов на Закарпатье

Один из местных чиновников "прикрывал" теневую добычу песчано-гравийной смеси под видом расчистки и регулирования русел горных рек.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в Закарпатской области разоблачила масштабную схему хищения природных ресурсов в русле реки Тиса и на ее притоках.

Как сообщает пресс-служба СБУ , один из руководителей управления государственного водного хозяйства "прикрывал" теневую добычу песчано-гравийной смеси под видом расчистки и регулирования русел горных рек.

По данным следствия, чиновник, в обязанности которого входит сохранение местной экосистемы, согласился «закрыть глаза» на ее разрушение. Вместо этого предоставил предпринимателям полный бесконтрольный доступ для проведения работ без разрешений.

Убытки государства от противоправной деятельности только этого чиновника оценены в свыше 56 млн грн.

Руководителю межрайонного управления водного хозяйства сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Также ранее по материалам СБУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) Уголовного кодекса Украины его "партнерам" по сделке, пяти руководителям частных предприятий. Убытки государства от их "предпринимательской деятельности" оценены в более 76 млн грн.

Продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной схеме.

Напомним, ранее сегодня в Запорожской области Служба безопасности Украины разоблачила очередную схему хищения на "Укрзализныце". По предварительным данным, злоумышленники вносили недостоверную информацию об объеме выполненных работ, что позволило им присвоить около 2 млн грн.