Зеленский встретился с главой Microsoft: обсудили реализацию совместных проектов
Стороны обсудили пути углубления сотрудничества с корпорацией Microsoft и реализации совместных проектов.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с главой корпорации Microsoft Брэдом Смитом. Собеседники обсудили пути углубления сотрудничества с корпорацией Microsoft и реализации совместных проектов.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны", - сказал Зеленский.
Глава государства пригласил Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в нашей стране.
Стороны также обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах и продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта.
Особое внимание во время встречи было уделено построению инфраструктуры для облачных сервисов в Украине.
Кроме того, стороны затронули вопросы налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности.
Напомним, президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США в начале сентября встретился с генеральным директором американской компании Apple Тимом Куком. Глава государства заявил, что Украина заинтересована в расширении присутствия Apple на своей территории и в реализации новых амбициозных совместных проектов.