Зеленский встретился с главой Microsoft: обсудили реализацию совместных проектов

Стороны обсудили пути углубления сотрудничества с корпорацией Microsoft и реализации совместных проектов.

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с главой корпорации Microsoft Брэдом Смитом. Собеседники обсудили пути углубления сотрудничества с корпорацией Microsoft и реализации совместных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны", - сказал Зеленский.

Глава государства пригласил Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в нашей стране.

Стороны также обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах и продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Особое внимание во время встречи было уделено построению инфраструктуры для облачных сервисов в Украине.

Кроме того, стороны затронули вопросы налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности.

Фото: Офис президента