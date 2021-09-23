Разумков заявил, что не собирается в отставку

Однако он допускает, что его отставку могут инициировать народные депутаты.

Разумков заявил, что не собирается в отставку
Фото: rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не собирается уходить в отставку, однако не исключает, что его отстранение от должности могут инициировать народные депутаты.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Прямий”.

"Если мы с вами говорим об "уйду в отставку" - я не планирую отставку. Я подавать в отставку не собираюсь. Если мы с вами говорим, может принять соответствующее решение Верховная Рада Украины - да, может. Для этого нужно 226 голосов, есть отдельная процедура: сбор подписей, 150 подписей, далее подготовка, отчет и голосования в стенах Верховной Рады Украины. Я к этому готов. Я об этом говорил давно: если будет желание народных депутатов сменить главу Верховной Рады - это их право, это право Верховной Рады. Я точно всегда следовал закону, так и в этом случае я буду это делать", - сказал Разумков.

Напомним, что 20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады. Партия власти требовала рассмотреть на этой неделе антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который находится на больничном из-за коронавируса, выступил против.

После этого глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил спикера Дмитрия Разумкова в некомандных действиях.

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