Разумков не связывает покушение на Шефира с борьбой против олигархов

"Некоторые коллеги преждевременно пытаются развешивать какие-то ярлыки. Это очень плохая тенденция".

Разумков не связывает покушение на Шефира с борьбой против олигархов
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает некорректными попытки связывать обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира с борьбой команды главы государства против олигархов.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Прямой", передает "Интерфакс-Украина".

"Некоторые коллеги преждевременно пытаются развешивать какие-то ярлыки. Это очень плохая тенденция, и точно прибегать к ней не стоит. А то, что это (покушение на Шефира, - ред.) можно расценивать как давление на Офис (президента - ИФ), на президента или непосредственно на Сергея Нахмановича (Шефира, - ред.) - точно ... Я не связывал бы это с борьбой против олигархов", - сказал Разумков.

Спикер подчеркнул, что нападение на Шефира является преступлением и "не имеет значения, кто его совершил: богатый человек, бедный или какие-то преступные элементы".

При этом, по словам Разумкова, важно, чтобы правоохранительные органы и генеральный прокурор Ирина Венедиктова "максимально эффективно и профессионально сработали и нашли действительно и исполнителей, и заказчиков".

Напомним, покушение на Шефира произошло около 10 часов утра на автомобильной дороге, ведущей в Киев, когда помощник президента ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Шефир после покушения "целый, но в шоковом состоянии". Он также предположил, что покушение на Шефира могло быть "приветом" Зеленскому.

Зеленский назвал покушение на своего помощника "проявлением слабости" и пообещал "сильный ответ". В то же время он признал, что не знает заказчиков этого покушения.

Позже президент добавил, что это - давление именно на него и подчеркнул, что "влиять на него невозможно".

"Я думаю, что сейчас у нас такой большой фундаментальной мафии нет ... Она же в свое время перешла в крупные финансовые группы. Обвинять их прямо не буду ... Я думаю, что мы будем ждать следствия", - сказал президент.

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