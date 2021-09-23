Глава МВД показал пули, которые хирурги извлекли из бедра водителя Шефира

Министр внутренних дел Денис Монастырский показал пули, которые извлекли хирурги из бедра водителя помощника президента Украины Сергея Шефира. Он также сообщил, что сейчас раненый прооперирован, и угрозы его жизни нет.

Об этом Монастырский написал в фейсбуке.

"Водитель Сергея Шефира прооперирован, сейчас ему ничто не угрожает. Перед тем, как отправиться в больницу, он успел указать на место, откуда осуществлялись выстрелы, что позволило следователям максимально оперативно и качественно осуществить осмотр места событий и необходимые следственные действия. Поэтому ситуация на контроле. К следственно-розыскных действий подключены лучшие оперативники и следователи Национальной полиции, кинологической службы, Нацгвардии, сотрудники СБУ ", - сообщил глава МВД .

Фото: Денис Монастырский

Он также отметил, что следствие сейчас рассматривает три основные версии покушения на убийство первого помощника президента и его водителя: в связи с государственной деятельностью, с целью давления на первых лиц государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе - при участии спецслужб иностранных государств.

"Хочу подчеркнуть, что покушение происходило с целью убийства. Если кто-то думает, что может запугать таким образом руководство страны, он глубоко ошибается. Путь реформ и изменений в стране не остановить! Также сегодня в Черкассах случилось убийство предпринимателя. Основная версия следствия - умышленное убийство, совершенное по заказу. Дело на контроле", - добавил Монастырский.

Напомним, покушение на Шефира произошло около 10 часов утра на автомобильной дороге, ведущей в Киев , когда помощник президента ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Шефир после покушения "целый, но в шоковом состоянии". Он также предположил, что покушение на Шефира могло быть "приветом" Зеленскому.

Зеленский назвал покушение на своего помощника "проявлением слабости" и пообещал "сильный ответ". В то же время он признал, что не знает заказчиков этого покушения.

В Кремле уже заявили, что не причастны к покушению на Шефира.