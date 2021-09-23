Глава МВД показал пули, которые хирурги извлекли из бедра водителя Шефира

Раненого прооперировали, и угрозы его жизни нет.

Глава МВД показал пули, которые хирурги извлекли из бедра водителя Шефира
Денис Монастирський
Фото: Resonance.ua

Министр внутренних дел Денис Монастырский показал пули, которые извлекли хирурги из бедра водителя помощника президента Украины Сергея Шефира. Он также сообщил, что сейчас раненый прооперирован, и угрозы его жизни нет.

Об этом Монастырский написал в фейсбуке.

"Водитель Сергея Шефира прооперирован, сейчас ему ничто не угрожает. Перед тем, как отправиться в больницу, он успел указать на место, откуда осуществлялись выстрелы, что позволило следователям максимально оперативно и качественно осуществить осмотр места событий и необходимые следственные действия. Поэтому ситуация на контроле. К следственно-розыскных действий подключены лучшие оперативники и следователи Национальной полиции, кинологической службы, Нацгвардии, сотрудники СБУ", - сообщил глава МВД.

Фото: Денис Монастырский

Он также отметил, что следствие сейчас рассматривает три основные версии покушения на убийство первого помощника президента и его водителя: в связи с государственной деятельностью, с целью давления на первых лиц государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе - при участии спецслужб иностранных государств.

"Хочу подчеркнуть, что покушение происходило с целью убийства. Если кто-то думает, что может запугать таким образом руководство страны, он глубоко ошибается. Путь реформ и изменений в стране не остановить! Также сегодня в Черкассах случилось убийство предпринимателя. Основная версия следствия - умышленное убийство, совершенное по заказу. Дело на контроле", - добавил Монастырский.

Напомним, покушение на Шефира произошло около 10 часов утра на автомобильной дороге, ведущей в Киев, когда помощник президента ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Шефир после покушения "целый, но в шоковом состоянии". Он также предположил, что покушение на Шефира могло быть "приветом" Зеленскому.

Зеленский назвал покушение на своего помощника "проявлением слабости" и пообещал "сильный ответ". В то же время он признал, что не знает заказчиков этого покушения.

В Кремле уже заявили, что не причастны к покушению на Шефира.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре, но дату не назвалМВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре, но дату не назвал
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Бывшего киевского милиционера задержали по делу МайданаБывшего киевского милиционера задержали по делу Майдана
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков не связывает покушение на Шефира с борьбой против олигарховРазумков не связывает покушение на Шефира с борьбой против олигархов
Зеленский считает, что покушение на Шефира - это давление именно на него и подчеркнул, что "влиять на него невозможно"Зеленский считает, что покушение на Шефира - это давление именно на него и подчеркнул, что "влиять на него невозможно"
Покушение на Шефира, скорее всего, было совершено непрофессионалами, - источникиПокушение на Шефира, скорее всего, было совершено непрофессионалами, - источники
В Кремле заявили, что не причастны к покушению на ШефираВ Кремле заявили, что не причастны к покушению на Шефира
Зеленский пообещал "сильный ответ" на покушение на ШефираЗеленский пообещал "сильный ответ" на покушение на Шефира
Обстрел автомобиля Шефира квалифицировали как покушение на убийствоОбстрел автомобиля Шефира квалифицировали как покушение на убийство
Арахамия предположил, что покушение на Шефира было "приветом" Зеленскому
На Шефира совершено покушениеНа Шефира совершено покушение
"Мы будем работать секторально", - глава СН о выездном заседании фракции"Мы будем работать секторально", - глава СН о выездном заседании фракции
Глава миссии МВФ провела первые переговоры с украинскими властями в рамках пересмотра программы stand byГлава миссии МВФ провела первые переговоры с украинскими властями в рамках пересмотра программы stand by
Последние новости
Подгружаем последние новости