Зеленский: НАТО будет слабее без Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что без Украины НАТО будет слабее, поэтому - "сейчас выбор за альянсом".

Об этом он заявил журналистам в Нью-Йорке, передает "РБК-Украина".

Зеленский также отметил, что в самом НАТО "не все так спокойно", о чем свидетельствует ситуация в оборонных контрактах с Европейским союзом.

"Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина, наконец, может спокойно говорить, что без такого государства, как Украина, Альянс будет слабее. И это будет выбор альянса - хотят ли они иметь мощный Альянс, чтобы защищать страны, особенно - маленькие, которые, вступая в Североатлантический альянс, очень верили в такую защиту", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина и украинский народ сделали достаточно, чтобы получить четкие подтверждения, когда и как Украина будет в ЕС и НАТО.

Кроме того, экс-представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер также считает, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу является вопросом стратегического значения для безопасности всей Европы, а также Соединенных Штатов.

Власти Украины неоднократно заявляли, что некоторые страны НАТО используют вопрос реформ как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать РоSSию. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина с 2008 года достаточно изменилась, чтобы получить от НАТО новый этап в евроатлантической интеграции, но отдельные страны продолжают требовать каких-то реформ. По мнению министра, это просто отговорки.

Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. С 2017 года Украина вновь заговорила о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018-го тогдашний президент Петр Порошенко назвал этот план следующей целью страны. 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.