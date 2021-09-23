Стартовые условия для пенсионной реформы плохие, но ее нужно делать, - Ломакович

Советник министра финансов, основатель неправительственной организации Growford Institute Виталий Ломакович считает, что власть должна провести пенсионную реформу, несмотря на плохие условия для ее реализации.

"Сейчас едва ли не худшие стартовые условия для проведения пенсионной реформы, которая не то что назрела - перезрела", - сказал он на круглом столе "Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть" в Институте Горшенина.

"Я был причастен к созданию и началу деятельности первых негосударственных пенсионных фондов, компаний по управлению активами. Помню даже время, когда государственный Пенсионный фонд был профицитным. Тогда были одни из лучших предпосылок для введения накопительного пенсионного уровня, что произошло, в принципе, в большинстве стран Центральной и Восточной Европы. но к сожалению, это время было упущено, и сейчас имеем негативные стартовые условия. Власть должна иметь большое мужество, чтобы взять на себя ответственность за пенсионную реформу, но это нужно делать", - добавил он.

По его словам, пенсионная реформа призвана не только улучшить социальное обеспечение граждан, но и может стать важным фактором для детенизации экономики. "Существует три вида взносов: работника, работодателя и государства. Если будет вклад государства, тогда люди, которые неофициально трудоустроены, сильно задумаются. Поэтому эта реформа еще и может нести эффект детенизации", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что ключевой проблемой накопительных пенсий является сохранение покупательной способности сбережений. "Здесь проведение реформы привязано к очень взвешенной и правильной монетарной политике Национального банка, чтобы сбережения не съела инфляция. Это требует фискальных, монетарных усилий власти", - сказал Ломакович.

При этом он отметил, что в негосударственных пенсионных фондах уже сейчас установлены жесткие требования, которые обеспечивают консервативный, но стабильный доход по вкладам. "Ни один негосударственный пенсионный фонд еще не обанкротился, в отличие от ста банков при банкопаде", - добавил Ломакович.