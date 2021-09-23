В четверг нет выступлений депутатов. Сразу - голосование

Верховная Рада 23 сентября рассмотрит первым вопросом законопроект об олигархах во втором чтении.

Об этом LB.ua сообщил источник во фракции "Слуга народа".

Второй вопрос повестки дня - правительственный законопроект о налогах и ренту №5600 во втором чтении и в целом.

"Спикер поставил« олигархов »завтра утром. Рассмотрение первым вопросом", - рассказал источник из профильного Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

Собеседник добавил, что "сравнительная таблица поправок к нему и заключение Главного юридического управления также готовы".

"Вторым вопросом предложено 5600 - правительственный, о налогах. Идем ударными темпами", - добавил еще один парламентарий.

"Спикер (Дмитрий Разумков, - ред.) Дал именно такой порядок дня. В четверг Не принимали участия депутатов. Сразу - голосования. На утро запланировано три митинга под Радой, чтобы блокировать депутатов", - подтвердил еще один источник из руководства партии "Слуга народа ".

Также источники добавили, что оба законопроекты рассмотрят "по специальной процедуре Регламента ВР, чтобы снять поправочный спам и ускорить процесс принятия законов в целом".

"Заряд - проголосовать, особенно в свете последних событий. Он точно есть", - поделился еще один парламентарий.

Повестка дня на 23 сентября пока отсутствует на официальном сайте ВРУ. Однако источники LB.ua поделились скрином повестки дня Аппарата ВРУ для внутреннего пользования депутатов.

Напомним, 17 сентября профильный комитет Рады утвердил законопроект об олигархах ко второму чтению. Было учтено только 13 депутатских поправок с 1271.

Решение о том, кто является олигархом прежнему возлагается на Совет национальной безопасности и обороны. Но теперь добавлено обязанность вызвать потенциальных олигархов на заседание СНБО и аргументировать свое решение перед ними и рассматривать их возражения. СНБО уже запустила систему мониторинга "олигархов", которая будет использоваться в случае принятия законопроекту народными депутатами.