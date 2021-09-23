В Украине появятся специальные тюрьмы для "криминальных авторитетов", - Минюст

В таких заведениях будут созданы специальные условия.

В Украине появятся специальные тюрьмы для "криминальных авторитетов", - Минюст
Фото: dnews.dn.ua

В следующем году в Украине может появиться специальная тюрьма, где изолируют криминальных "авторитетов" - так называемых "воров в законе".

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Она подчеркнула, что "воры в законе" могут влиять на администрацию, запугивая персонал или же администрацию учреждения, или влиять на других людей, отбывающих там наказание. Именно поэтому "воров в законе" необходимо изолировать, чтобы исключить это влияние. Для этого нужны специальные условия.

"И чтобы создать эти условия, сейчас мы работаем над тем, чтобы создать в Украине хотя бы два учреждения с таким специальным статусом, и проработать все технические средства, разработать эмоциональное, психологическое состояние персонала в таких учреждениях, подготовить всю команду к работе с такими субъектами, чтобы и их пытаться ресоциализировать. Мы рассчитываем на то, что будем готовы принять первых осужденных по такой статье уже в следующем году", - сказала замминистра.

В таких тюрьмах будет камерный тип содержания с изолированными помещениями. Учреждения будут оборудованы видеосвязью и видеонаблюдением, а у персонала будут видеорегистраторы во избежание конфликтных ситуаций.

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