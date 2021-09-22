Лазебная назвала основные параметры накопительной пенсионной системы

Отчисления будут платить все, но будет возможность выбирать фонд.

Лазебная назвала основные параметры накопительной пенсионной системы
Фото: Макс Требухов

Министр социальной политики Марина Лазебная назвала основные параметры будущей накопительной пенсионной системы, которую предлагает правительство.

Наработки министерства она сообщила на круглом столе "Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть" в Институте Горшенина.

Минсоц предлагает ввести обязательные накопления для всех работающих лиц младше 50 лет, и добровольные - для лиц старше 50 лет.

Взносы предварительно составят 2% от работодателя и 2% от работника (но может быть 1% и 1%), причем Минсоц настаивает, чтобы это происходило за счет уменьшения существующих налогов и сборов.

Деньги из накоплений будут вкладываться в пенсионные фонды - негосударственные или государственный - которые будут заниматься их инвестированием.

Выплаты из накоплений человек сможет получить несколькими способами. Базовый - это 10-летняя выплата каждого месяца. Также будет возможность единовременного платежа или сделать выплаты пожизненными.

Правительство планирует реализовать накопительный уровень пенсионной системы на основе существующих органов, не создавая дополнительных институтов.

Лазебная подчеркнула, что введение накопительной системы неизбежно. "Вопрос - не в том, быть или не быть, вопрос в консенсусе. Если все объединятся, система будет. Потому что людям нужно говорить правду, нужно показывать перспективы", - сказала Лазебная.

А по ее словам, будущее пенсионной системы без реформы будет печальным.

"С 2004 года в Украине была введена страховая пенсионная система. То есть чем больше ты работаешь, тем больше у тебя пенсия. И действительно, лет пять мы имели очень хорошие показатели. Пенсия составляла где-то 57-60% заработка, это очень хороший показатель. Сегодня мы имеем 30%. Это мало. Но перспектива - 20%", - сказала Лазебная.

В то же время министр подчеркнула, что введение накопительной пенсионной системы не означает отказ от солидарной, когда работающие содержат пенсионеров.

"Солидарная система будет в стране всегда", - подчеркнула Лазебная.

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