Бизнес-ассоциации призывают вернуть законопроект 5600 на доработку

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики без должного обсуждения рассмотрел законопроект 5600 относительно сбалансирования бюджетных поступлений, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и шесть других законов, ограничив участие бизнес-сообщества. Об этом заявили Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей, сообщает "Цензор". К тому же, по их словам, текст доработанного законопроекта до сих пор не был обнародован, а его рассмотрение на пленарном заседании планируется по сокращенной процедуре.

В бизнес-сообществе считают неприемлемым такой подход.

"Законопроект не учитывает позицию бизнеса, игнорирует принципы стабильности и прогнозируемости государственной политики и будет иметь негативное влияние на добросовестных налогоплательщиков. Бизнес-сообщество обращается к Офису Президента Украины, руководству Верховной Рады Украины и ко всем народным депутатам в отношении недопущения рассмотрения парламентом законопроекта №5600 по сокращенной процедуре и подчеркивает необходимость возвращения его в Комитет для основательной доработки с привлечением представителей бизнеса и экспертной среды", - говорится в заявлении.