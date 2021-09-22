Бизнес-ассоциации призывают вернуть законопроект 5600 на доработку

И привлечь к обсуждению представителей бизнеса.

Бизнес-ассоциации призывают вернуть законопроект 5600 на доработку
Фото: honey-ukraine.com

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики без должного обсуждения рассмотрел законопроект 5600 относительно сбалансирования бюджетных поступлений, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и шесть других законов, ограничив участие бизнес-сообщества. Об этом заявили Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей, сообщает "Цензор". К тому же, по их словам, текст доработанного законопроекта до сих пор не был обнародован, а его рассмотрение на пленарном заседании планируется по сокращенной процедуре.

В бизнес-сообществе считают неприемлемым такой подход.

"Законопроект не учитывает позицию бизнеса, игнорирует принципы стабильности и прогнозируемости государственной политики и будет иметь негативное влияние на добросовестных налогоплательщиков. Бизнес-сообщество обращается к Офису Президента Украины, руководству Верховной Рады Украины и ко всем народным депутатам в отношении недопущения рассмотрения парламентом законопроекта №5600 по сокращенной процедуре и подчеркивает необходимость возвращения его в Комитет для основательной доработки с привлечением представителей бизнеса и экспертной среды", - говорится в заявлении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Черноморске чиновница поздравила мэра с Днем рождения танцем из "Лебединого озера"
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с БеларусьюУкраина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью
МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре, но дату не назвалМВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре, но дату не назвал
Блок рекламы


Похожие новости
Законопроект 5600 может обвалить рынок недвижимости, - ШулякЗаконопроект 5600 может обвалить рынок недвижимости, - Шуляк
Если за проект 5600 проголосуют, экономика еще больше погрузится в коррупцию, - ПроданЕсли за проект 5600 проголосуют, экономика еще больше погрузится в коррупцию, - Продан
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект об олигархах, - ВениславскийПрофильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект об олигархах, - Вениславский
Рада не будет рассматривать законопроект об олигархах на ближайшей пленарной неделе, - РазумковРада не будет рассматривать законопроект об олигархах на ближайшей пленарной неделе, - Разумков
Профильный комитет Рады утвердил законопроект об олигархах ко второму чтениюПрофильный комитет Рады утвердил законопроект об олигархах ко второму чтению
Венецианская комиссия начала рассмотрение украинского законопроекта об олигархахВенецианская комиссия начала рассмотрение украинского законопроекта об олигархах
Малюська советует депутатам принять законопроект об олигархах до получения выводов Венецианской комиссии
США призывают Украину обновить наблюдательный совет "Нафтогаза" и его руководителяСША призывают Украину обновить наблюдательный совет "Нафтогаза" и его руководителя
Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссиюРазумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию
Последние новости
Подгружаем последние новости