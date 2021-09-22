Марченко: кризис солидарной пенсионной системы не означает, что не нужно платить ЕСВ

Министр назвал причины мизерной пенсии в Украине.

Марченко: кризис солидарной пенсионной системы не означает, что не нужно платить ЕСВ
Фото: Макс Требухов

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что граждане Украины должны продолжать платить единый социальный взнос, несмотря на то, что солидарная пенсионная система не сможет обеспечить им достойную пенсию в старости.

Об этом он сказал во время круглого стола "Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть" в Институте Горшенина.

"Солидарная система нуждается в перекалибровке, но это не значит, что есть мотивация не платить ЕСВ", - заявил министр.

Марченко подчеркнул, что ЕСВ и так не платят около 10 млн экономически активных граждан. Если бы не это, пенсионная система, возможно, и не имела бы таких перекосов, которые есть сейчас.

"Мы спросили Налоговую, сколько у нас граждан, которые получают доходы. От 15 до 70 лет - это где-то 29 млн человек, из них только 14 млн, которые получают любые доходы. Вычтем работников - 2,5-3 млн, вычтем безработных - 2 млн человек. Возникает вопрос: а где пропало еще 10 млн экономически активных лиц, которые нигде не проходят по базам данных Налоговой. Если бы мы вывели из тени большую часть доходов, возможно, не было бы таких существенных перекосов с финансированием Пенсионного фонда и не была бы такой мизерной пенсии", - рассказал Марченко.

Впрочем, подчеркнул министр, основной причиной кризиса в пенсионной системе является старение населения.

"Основная причина - это демографический тренд: рождаемость меньше, а пожилое население живет дольше. У нас на сегодня почти 11 млн пенсионеров, а лиц, уплачивающих ЕСВ нет даже 10 млн - 9,7 млн. Это угрожающий тренд, и он будет только ухудшаться", - сказал Марченко.

Марченко подчеркнул, что доля населения старше 65 лет составляет около 25% и постоянно растет.

Министр добавил, что это общемировая тенденция, а не проблема исключительно Украины. По прогнозу Всемирного банка для всех экономик мира к 2050 году дефицит пенсионных систем составит 400 трлн долларов.

Выходом из этой ситуации в правительстве видят во внедрении обязательного накопительного уровня. По словам Марченко, на первых порах активную роль в накоплении пенсий будет играть государство, чтобы создать доверие к системе, а со временем - в 2026-2027 году - граждане Украины смогут самостоятельно выбирать пенсионные фонды.

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