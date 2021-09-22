Законопроект 5600 может обвалить рынок недвижимости, - Шуляк

Сейчас в проект закона внесены минимум две правки.

Законопроект 5600 может обвалить рынок недвижимости, - Шуляк
Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Принятие законопроекта 5600 без изменений может затормозить и даже обвалить рынок недвижимости. Это ударит по производителям стройматериалов, строителям, вообще по всему легальному рынку, считает заместитель главы фракции «Слуга народа» Елена Шуляк, пишет ZN.ua.

Напомним, на этой неделе Рада планирует проголосовать за «антиолигархический» законопроект №5600 «Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений». Который, как планировали Президент Украины Владимир Зеленский и чиновники, должен повысить ренту за добычу железной руды. Именно в контексте железной руды говорили о Ринате Ахметове и окрестили законопроект «антиахметовским». При этом почти половину ожидаемых бюджетных поступлений планируется получить с повышения сборов с агропромышленности, недвижимости, оптовой торговли и среднего бизнеса.

«Сейчас в текст законопроекта внесены как минимум две правки. 18% НДФЛ при продаже третьей и более квартиры за год уплачивается от разницы в цене. Кроме того, отменен пункт о том, что после первой продажи нужно снова и снова платить НДС на квартиру. Обе эти нормы достаточно серьезно ударили бы по рынку недвижимости в случае их принятия. Будем надеяться, что их все-таки не проголосуют. Потому что если проголосуют, это будет очень плохо для развития рынка, для его участников», - пояснила Елена Шуляк.

Также, по ее словам, если Верховная Рада Украины проголосует без учета поправок, то скорее всего цены на недвижимость вырастут на треть для конечного покупателя.

«Если компаниям-инвесторам и посредникам придется повторно платить 20% НДС, то это увеличит стоимость для конечного покупателя. А если добавить еще 18% НДФЛ, то цена вырастет на треть. Что может затормозить и даже обвалить рынок недвижимости. Что ударит по производителям стройматериалов, строителям, вообще по всему легальному рынку. Приняв эти аргументы во внимание, комитет по налогам Верховной Рады пока убрал скандальные нормы. Важно, чтобы законопроект был принят без них», - добавила заместитель главы фракции «Слуга народа» Елена Шуляк.

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