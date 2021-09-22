Кабмин предложил криминализировать подделку справок о прививках

Использование подделок грозит штрафом, изготовление - тюрьмой.

Кабмин предложил криминализировать подделку справок о прививках
Фото: КМДА

Кабинет министров разработал законопроект, которым предлагает установить уголовную ответственность за подделку документов о прививках.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Этот законопроект усилит ответственность за внесение ложных медицинских данных о проведенной прививке и обеспечит совершенно другой уровень ответственности за манипуляции со справками о прививках. Мы выполняем решение СНБО одобрено Указом Президента Украины относительно усиления ответственности за подделку документов о вакцинации, в том числе электронных", - сказал министр Виктор Ляшко.

В случае принятия законопроекта в предложенной редакции, в Уголовном кодексе появится новая статья 321-3 "Подделка документов, касающиеся проведения профилактических прививок".

Она предусматривает наказание

  • за использование поддельных документов - штраф 17-34 тыс. гривен или ограничение свободы до 2 лет;

  • за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в документации о прививках - штраф 34-68 тыс. гривен или лишение свободы до 2 лет с лишением права на работу;

  • за подделку документов и их сбыт - штраф 85-170 тыс. гривен или лишение свободы до 3 лет.

Напомним, что Министерство здравоохранения решило ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников и педагогов.

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