Порошенко и Гонтарева выиграли Лондонский суд в Суркиса по делу ПриватБанка, - адвокат

Лондонский суд отказал в иске братьев Суркисов против Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой по делу ПриватБанка - об этом сообщил адвокат Илья Новиков.

«Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, принадлежащих его семье, в иске о национализации "ПриватБанка". Иск на сумму более 350 миллионов долларов. Были заявлены претензии к пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшему главе Нацбанка Гонтаревой. Эти претензии суд признал полностью несостоятельными», - сообщил Илья Новиков.

Он также отметил, что сотрудники украинского МИД пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

«Если бы суд признал эту версию, в общем итоге платить $350 млн плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины. Формально говоря, отказ от иммунитета имеет последствия, что государство полностью принимает в иностранном суде на себя ответственность за действия конкретных должностных лиц», - пояснил Илья Новиков.

«Это письмо было подписано Владимиром Лукьяновым, который был исполняющим обязанности государственного секретаря МИД . Это достаточно скандальная ситуация. Трудности перевода осложнялись тем, что государственный секретарь на английском может переводиться как secretary of state, и понятно, что в восприятии английских юристов это что-то вроде госсекретаря США . То есть если бы у истцов получился этот трюк с этим письмом и с этим двусмысленным переводом, действительно у суда могло бы сложиться впечатление, что действительно министр иностранных дел Украины или какой-то чиновник с похожей должностью заявил об отказе от иммунитета. Суд, к счастью, разобрался во всем этом. Этот вопрос снят», - отметил Новиков.

По его мнению, чиновники МИД попытались таким образом вести суд в заблуждение.

«Нас очень интересует попытка украинских чиновников, в том числе чиновников МИД , помочь Суркису и его компаниям в этой попытке, в этом покушении, в этой сделке. Я думаю, что НАБУ и СБУ имеют все основания, – это официальный документ, решение Суда Соединенного Королевства, – начать досудебное расследование по поводу того, каким образом, кто занимался и кто ответственный за это покушение, за попытку ввести в заблуждение Британский суд и создать условия для лишения Украины суверенного иммунитета в этом суде», - отмечает Игорь Головань.

По его словам, сейчас придется обсуждать вопрос по компенсации судебных издержек.

«Согласно английскому праву, этот вопрос обсуждается отдельно, он не решается автоматически и в день вынесения решения. На данный момент эти расходы составляют уже более $2 млн», - отметил Илья Новиков.

«Решение, которое принято, авторитетное, предельно подробное и конкретное. Мы обязательно опубликуем его перевод и у вас будет возможность в этом убедиться детально», - резюмировал адвокат.