Покушение на Шефира, скорее всего, было совершено непрофессионалами, - источники

Одна из пуль вылетела через люк.

Покушение на Шефира, скорее всего, было совершено непрофессионалами, - источники
Фото: LB.ua

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершили, скорее всего, непрофессионалы. Об этом сообщили источники LB.ua в правоохранительных органах.

"Когда началась стрельба, водитель смог вильнуть и поехать. Затем остановился на парковке. Стрельба была хаотичной, некоторые пули прошли сквозь салон. Одна выбила люк изнутри, стреляли на удачу", - отметили собеседники LB.ua

По словам источников, выход пули через люк свидетельствует о непрофессиональной работе. Мол, "профессионалы" так не работают".

"Шефир сразу пригнулся, это его и спасло. У водителя в ноге три пули - сильное кровотечение. Надеются, что обойдется без ампутации. Собственно, он их обоих спас - тем, что не остановился. Скорее всего, работал непрофессионал, и когда машина продолжила движение, догонять побоялись".

Напомним, сегодня возле села Лесники Киевской области с автомата обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Водитель был ранен, сам Шефир не пострадал. По факту обстрела возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК - покушение на убийство двух и более лиц.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что покушение на его первого помощника и друга Сергея Шефира получит сильный ответ.

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