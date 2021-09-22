Шефир и полиция назвали версии покушения на него

Следствие уверено, что помощника Зеленского хотели убить, а не напугать.

Фото: Андрей Оленин

Первый помощник президента Сергей Шефир считает, что покушение на него было попыткой запугивания.

"Уже слышал несколько идиотских версий. Никаких конфликтов в команде нет, все было сказано до этого - это фейки. У нас команда дружная, слаженная. Все что я могу сказать, мое мнение, покушение совершено по мотивам запугивания высших эшелонов власти, но надо понимать что президент очень волевой человек, имеет стержень, его не запугать", - сказал Шефир на брифинге в Министерстве внутренних дел.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко подтвердил, что озвученная Шефиры версия рассматривается следствием как одна из основных.

"Три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция: в связи с государственной деятельностью, с целью давления на высшее руководство государства, с целью дестабилизации политической ситуации, в том числе рассматривается и версия с участием спецслужб иностранных государств", - сказал Клименко.

Напомним, что покушение на Шефира произошло около 10 часов утра на автомобильной дороге, ведущей в Киев, когда помощник президента ехал на работу.

Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

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