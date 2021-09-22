Кабмин разрешил детсадам и начальным классам работать во время карантина

Кабинет министров решил отменить пороги вакцинации для детских садов и начальной школы.

Об этом стало известно на заседании правительства в среду.

"Совместно с Министерством здравоохранения считаем целесообразным предусмотреть возможность посещения учебных заведений для соискателей дошкольного образования, учеников специальных заведений общего среднего образования и учеников 1-4 классов ЗСО независимо от уровня эпидемической опасности", - сказал на заседании правительства министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Средние и старшие классы, вузы смогут продолжить работу в очном режиме в "желтой" зоне только при условии вакцинации 80% работников заведения. Там, где этот порог не достигнут, вводится дистанционное обучение.

Напомним, что с 23 сентября в Украине вводится "желтая" зона адаптивного карантина.

После введения "желтого" уровня эпидемической опасности очное обучение будет разрешено при условии наличия не менее чем в 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего:

вакцинацию от COVID-19 одной дозой дводозной вакцины (желтые сертификаты)

вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или дводозной вакцины (зеленые сертификаты)

отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;

выздоровление лица от COVID-19.

В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности очное обучение будет разрешено, если 100% работников учебного заведения будут иметь документ, подтверждающий: