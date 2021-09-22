Ляшко объявил о введении обязательной вакцинации для педагогов и чиновников

Это разрешено ст.12 закона Украины о защите населения от инфекционных болезней.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о введении обязательной вакцинации против коронавирусной болезни для работников образования и чиновников.

"По результатам правительственного совещания предлагаем начать внедрение обязательной профилактических прививок против острой респираторной болезни COVID-19. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств и других ЦОИВ и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций", - сказал Ляшко на заседании правительства в среду, 22 сентября.

Ляшко подчеркнул, что обязательная вакцинация вполне законна. В частности, это предусмотрено статьей 12 Закона Украины о защите населения от инфекционных болезней:

"Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространение ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих инфекционных болезней. В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ. Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против других соответствующих инфекционных болезней, устанавливается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

В случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

Решение о проведении обязательных профилактических прививок по эпидемическим показаниям на соответствующих территориях и объектах принимают главный государственный санитарный врач Украины, главный государственный санитарный врач Автономной Республики Крым, главные государственные санитарные врачи областей, городов Киева и Севастополя, главные государственные санитарные врачи центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в сферах обороны и военного строительства, охраны общественного порядка, исполнения уголовных наказаний, защиты государственной границы, Службы безопасности Украины".

Ляшко подчеркнул, что Европейский суд по правам человека подтвердил законность обязательной вакцинации и ее соответствие конвенции о защите прав человека и основных свобод.