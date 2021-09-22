Рада признала новый состав Госдумы фюрера РФ нелегитимным

Верховная Рада признала выборы депутатов Государственной РФ VIII созыва, которые состоялись 17-19 сентября, незаконными, а сформированный по их результатам состав - нелегитимным.

За соответствующее постановление №6078 в среду, 22 сентября, проголосовали 322 депутата Верховной Рады, то есть конституционное большинство.

Причиной для такого решения стало привлечение к выборам граждан Украины с оккупированных территорий, а также проведение голосования на территории оккупированного Крыма.

"Избирательный процесс был незаконно распространен на временно оккупированную РоSSийской Федерацией территорию Украины - Автономную Республику Крым и город Севастополь. Кроме того, к участию в этих выборах были незаконно привлечены граждане Украины - жители временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей с незаконно выданными паспортами гражданина РоSSийской Федерации", - говорится в заявлении украинского парламента.

Рада также обратила внимание на то, что РоSSия не обеспечила надлежащие условия работы Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ , что сделало невозможной нормальную работу международных наблюдателей.

Украинские депутаты призвали парламенты иностранных государств и международные парламентские организации также дать надлежащую оценку фальсифицированным выборам в РоSSии, фактам незаконного голосования на территории незаконно оккупированных территорий Украины, а также участия в этих выборах граждан Украины с временно оккупированной РоSSийской Федерацией части территории в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что в нижнюю палату парламента прошли пять партий: «Единая РоSSия» - 49,82%, Компартия - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая РоSSия - За правду" - 7,46% и "Новые люди" - 5,32%. В одномандатных округах "Единая РоSSия" получила 198 мест в Думе, КПРФ - девять, "Справедливая РоSSия" - восемь, ЛДПР - два, "Родина", Партия Роста и "Гражданская платформа" - по одному. Кроме того, в Думу проходят пятеро самовыдвиженцев.

С учетом федерального и одномандатных округов "Единая РоSSия" получает более 300 мест, то есть конституционное большинство в Госдуме.