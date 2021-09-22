Зеленский пообещал "сильный ответ" на покушение на Шефира

"Кто за этим стоит, я скажу откровенно, не знаю. Пока".

Президент Владимир Зеленский пообещал, что покушение на его первого помощника и друга Сергея Шефира получит сильный ответ.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении из Нью-Йорка, где он находится с рабочим визитом.

"Где-то 2 часа назад расстреляли автомобиль моего первого помощника, а что важнее - моего близкого друга, моего товарища Сергея Шефира. Сергей жив, водитель, к сожалению, ранен", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что передавать ему привет таким образом - это проявление слабости, но такие действия точно будут иметь ответ.

"Кто за этим стоит, я скажу откровенно, не знаю. Пока. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние. Но силами их я не считаю, потому что передавать мне привет выстрелами из леса по автомобилю моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным", - сказал он.

"На прочность нашей команды это не влияет. На курс, который я выбрал с нашей командой, к переменам, к детенизации экономики, к борьбе с криминалитетом, большими влиятельными финансово-промышленными группами это никак не влияет. А даже наоборот", - подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что после своего выступления на Генеральной ассамблее ООН немедленно возвращается в Украину.

Напомним, что покушение на Шефира произошло около 10:00 утра на автомобильной дороге, ведущей в Киев , когда помощник президента ехал на работу.

Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.