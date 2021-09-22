В Кировоградской области демонтировали последний памятник Ленину

Для завершения декоммунизации в Бандурово осталось переименовать улицу Ленина.

Фото: Суспільне

В селе Бандурово Гайворонской общины Голованевского района Кировоградской области демонтировали последний памятник Ленину.

Об этом сообщило Суспільне.

Памятник сделан из бетона, обит латунными листами. Его высота 2,5 м, вес - полтонны. Демонтаж выполнили работники коммунальной службы Гайворонского городского совета.

"По нашим данным - это последний памятник Ленину в нашей области. Теперь надо выполнить юридическую декоммунизацию, то есть переименовать улицу Ленина, на которой собственно и стоял этот памятник", - сказал кропивничанин Дмитрий Завражный.

Фото: Суспільне

О том, что в селе Бандурово Гайворонского района остался недемонтированный памятник Ленину, LB.ua стало известно от местных жителей. Памятник стоял возле школы.

В начале декоммунизации местные чиновники Банудрова не переименовывали топонимы, которые названы в честь коммунистических деятелей, но это сделала областная администрация в 2016 году.

На сегодня недемонтированные памятники Ленину остаются в Винницкой и Харьковской (два памятника), Полтавской (один памятник), Киевской (один памятник), на заводе НКМЗ в Краматорске и в Кировоградской области.

Напомним, на позапрошлой неделе в Хмельницкой области снесли последний известный памятник Ленину.

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