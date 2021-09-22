Украинцам продают газ в 8 раз дороже себестоимости, - Тимошенко

С октября бюджетным учреждениям газ будут продавать по 24 гривны за кубометр, напомнила лидер "Батькивщины".

Украинцам продают газ в 8 раз дороже себестоимости, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Реальная стоимость кубометра украинского газа составляет 1 гривну, людям подают его в 8 раз дороже. Об этом заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады.

«Сейчас в Украине покрывается масштабное коррупционное преступление, какое только можно себе представить! Вчера главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Отто Ватерландер сделал сенсационное заявление, сказав, что добыча украинского газа стоит около 1 гривны за кубический метр. А людям его продают почти в 8 раз дороже! Кто дал право зарабатывать на бедных украинских семьях 800% прибыли?» - возмутилась Юлия Тимошенко.

Она также добавила, что с октября бюджетным учреждениям, то есть школам, детсадам, больницам, газ будут продавать по 24 гривны за кубометр. Удивляет, что по этому поводу не было никаких заявлений ни от президента, ни от правительства, ни от монобольшинства в парламенте.

«Продавать во время кризиса, коронавируса, свертывания экономики украинцам собственный газ в 8 раз дороже, чем он реально стоит, это абсолютное уголовное преступление. Поэтому мы предлагаем действовать немедленно! Надо заслушать на эту тему премьер-министра в пятницу. Немедленно создать временную следственную комиссию по НАК "Нафтогаз". Рассмотреть наш общий законопроект №4680 о том, чтобы украинский газ по себестоимости плюс 30% прибыли отдать людям и бюджетным учреждениям. Так мы сможем снизить тарифы для украинцев», - отметила Юлия Тимошенко.

Кроме того, по ее словам, важно добиться возбуждения уголовных дел в отношении всех, кто руководил «Нафтогазом» и наживался на украинских семьях.

«Я хочу напомнить, что есть государственный аудит, который обнаружил, что "Нафтогаз"не по назначению использовал 225 млрд гривен. Это практически больше пенсионного фонда страны. Вот вам и внешнее управление, ведь "Нафтогаз" находится под руководством иностранного наблюдательного совета, и даже главный исполнительный директор был иностранным гражданином. На бедности украинцев получают гиперзаработки иностранцы. Время с этим покончить», - констатировала лидер «Батькивщины».

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