Арахамия: Шефир целый, но в шоковом состоянии

Первый помощник президента считает, "что стреляли в него, но попали в водителя".

Арахамия: Шефир целый, но в шоковом состоянии
Фото: 24tv.ua

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что первый помощник президента Сергей Шефир, на которого было совершено покушение, целый, но в шоковом состоянии. Предположений относительно мотивов покушения на Шефира пока нет.

Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Он ехал на работу. В 50% случаев он ездит сам за рулем, а в 50% случаев - с водителем. В районе Лесников на него было совершено нападение, машина была обстреляна из автоматического оружия, насколько мне сейчас известно. Водитель получил три ранения и госпитализирован. Сам Сергей Нахманович целый, его мгновенно пересадили в полицейский экипаж и перевезли в безопасное место", - рассказал Арахамия.

"Он в состоянии шока. Трактует, что стреляли в него, но попали в водителя", - добавил он.

Напомним, что покушение на Шефира произошло около 10 часов утра на автомобильной дороге, ведущей в Киев.

Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь.

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