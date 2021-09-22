Кира Рудык: доходная часть госбюджета вызывает немало вопросов

В представленном проекте государственного бюджета на следующий год отсутствуют дальновидность и стратегия, зато предусмотрено выполнение прихотей власти и ее же самопиар. Так главную смету страны прокомментировала лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудык.

«Прежде всего этот бюджет абсолютно недальновидный. Он принципиально не о людях, а о власти: о выполнении прихотей и о самопиаре. Все статьи будут пересматриваться еще много раз, и то, что будет выноситься в зал на финальном голосовании, уверена, изменится в худшую сторону», - объясняет народный депутат.

В проекте бюджета никак не предусмотрена поддержка малого и среднего бизнеса, несмотря на то, что вероятность новых локдаунов даже в правительстве не исключают.

«Отсутствует поддержка предпринимателей. Это касается и планов на пересмотр бюджета 2021 года, и на 2022 год. Уверены ли мы, что будут локдауны? Да, правительство уже четко и неоднократно о ковидных ограничениях заявляло. Но что делать людям, которые будут вынуждены на локдауны уйти, никто не объясняет», - отметила Кира Рудык.

По ее словам, доходная часть госбюджета вызывает немало вопросов.

«Власть признает: доходов для бюджета закон об олигархах не даст. Не будем иметь дополнительных средств на медицину, образование или армию. Даже на дороги, которыми любит щеголять власть. Тогда зачем его принимать? Чтобы дать Офису президента и СНБО еще больше полномочий. По моему мнению, это единственная цель этого законопроекта», - отметила лидер партии.

Бюджет, по мнению Киры Рудик, должен базироваться на стратегии развития, а не на сохранении рейтингов провластной политсилы.

«Что нам нужно, чтобы мы через пять лет жили лучше, чем сегодня? Это - иметь цель и видение, к которому мы двигаем страну. И уже под это видение планировать бюджет», - подытожила парламентарий.