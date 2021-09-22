На Шефира совершено покушение

Огнестрельные ранения получил водитель политика, а сам он не пострадал.

На Сергея Шефира, первого помощника президента Украины, совершено покушение.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"Около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попали более 10 пуль. Ранен водитель. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников", - говорится в официальном релизе.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Село Лесники расположено на южной окраине Киева . По информации собеседников LB.ua в правоохранительных органах, инцидент произошел вблизи супермаркета АТБ.

Напомним, что Сергей Шефир был одним из лидеров избирательного штаба Владимира Зеленского, а в мае 2019 года стал первым помощником президента.

Перед политической карьерой Шефир вместе с Зеленским работал в "Студии Квартал-95".