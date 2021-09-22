15-летняя девушка из Каменского сожгла украинский флаг и получила уголовное дело

Школьнице грозит судимость.

?15-летняя девушка из Каменского сожгла украинский флаг и получила уголовное дело
Фото: Соцмережі

В городе Каменское Днепропетровской области 15-летняя девушка сожгла флаг Украины. После этого на нее завели уголовное дело.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"21 сентября во время мониторинга сети Internet полицейскими г. Каменское было обнаружено видео, на котором девушка поджигает флаг Украины. В ходе проверки полицейские установили личность девушки, ею оказалась 15-летняя ученица одной из школ г. Каменское. По факту надругательства над государственным символом следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

На видео, которое выложили в соцсетях, девушка со смехом говорит, что сжигает "не ее" флаг.

Напомним, что месяц назад такой же случай произошел в Черкасской области. Там местный житель в нетрезвом состоянии сорвал с админздания государственный флаг, после чего поджег его.

Ему также инкриминировали надругательство над государственными символами. Санкция этой статьи Уголовного кодекса предусматривает штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

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