Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась, - штаб ООС

Вчера оккупанты четыре раза нарушили "тишину", в рядах ВСУ без потерь.

За прошедшие сутки роSSийские наемники на Донбассе продолжали обстрелы позиций украинских защитников, однако интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом в утренней сводке сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Вблизи Каменки роSSийско-оккупационные войска применили запрещенное "Минском" вооружение, совершив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.

В направлении Шумов, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия.

Около Лебединского роSSийские наемники задействовали гранатометы различных систем. В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

"Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

Сегодня, 22 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 20 сентября роSSийско-оккупационные войска под вечер активизировали боевые действия и пять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил огнестрельное ранение.