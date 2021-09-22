Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась, - штаб ООС

Вчера оккупанты четыре раза нарушили "тишину", в рядах ВСУ без потерь.

Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась, - штаб ООС
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки роSSийские наемники на Донбассе продолжали обстрелы позиций украинских защитников, однако интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом в утренней сводке сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Вблизи Каменки роSSийско-оккупационные войска применили запрещенное "Минском" вооружение, совершив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.

В направлении Шумов, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия.

Около Лебединского роSSийские наемники задействовали гранатометы различных систем. В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

"Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

Сегодня, 22 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 20 сентября роSSийско-оккупационные войска под вечер активизировали боевые действия и пять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил огнестрельное ранение.

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