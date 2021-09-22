На Херсонщине командир дивизиона воинской части требовал взятки у подчиненных, - прокуратура

Правоохранители поймали командира "на горячем" 21 сентября, когда он получал 6 тысяч гривень взятки.

Командира дивизиона военной части на Херсонщине поймали на вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщает специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере южного региона.

По данным следствия, указанное должностное лицо за предоставление ходатайств командиру воинской части о поощрении подчиненных военнослужащих по случаю дня основания воинской части требовал от них неправомерную выгоду.

Правоохранители поймали командира "на горячем" 21 сентября, когда он получал 6 тысяч гривень взятки.

Подозреваемому сообщено о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Также правоохранителями подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемой должности.