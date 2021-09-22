Антимайдановца "Топаза", которого судили за похищение участника Майдана, освободили от ответственности

Дарницкий районный суд Киева освободил от ответственности "антимайдановца" Игната Кромского по прозвищу "Топаз".

Как сообщил в комментарии "РБК-Украина" адвокат Александр Шадрин, дело закрыли из-за завершения сроков давности.

"Прокуроры медлили и только сейчас направили дело в суд", - пояснил адвокат такое решение Дарницкого суда.

В этом суде слушалось уголовное производство по обвинению Кромского по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Напомним, Кромский был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцов, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организатором массовых волнений 14 марта 2014 года на Рымарской улице, во время которых погибли люди.

В сентябре 2018-го "Топаз" вышел на волю по "закону Савченко".