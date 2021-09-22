СБУ уличила таможенников аэропорта "Борисполь" в "крышевании" контрабанды
Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, завозившихся в Украину.
Служба безопасности Украины прекратила коррупционную схему, которую организовали должностные лица таможенного поста "Аэропорт Борисполь".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что причастные к махинациям чиновники систематически требовали и получали от предпринимателей взятки. Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, завозившихся в Украину. В случае отказа предпринимателям угрожали искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления.
При этом сам коммерческий груз таможенники-злоумышленники регистрировали как личные вещи пассажиров самолетов, и за них не шло никаких начислений в государственный бюджет. Это так называемая "схема НСБ" - несопровождаемый багаж.
Размер взяток зависел от количества товаров и их стоимости.
Правоохранители задержали одного из таможенников «на горячем» во время получения очередного транша взятки. Всего с предпринимателя требовали $4500.
Одновременно задокументированы противоправные действия других лиц, причастных к совершению указанного коррупционного правонарушения.
Продолжаются следственные действия. В частности, проводятся обыски по месту совершения указанного уголовного преступления и по месту жительства правонарушителей.