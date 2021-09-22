СБУ уличила таможенников аэропорта "Борисполь" в "крышевании" контрабанды

Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, завозившихся в Украину.

СБУ уличила таможенников аэропорта "Борисполь" в "крышевании" контрабанды
Фото з місця події
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины прекратила коррупционную схему, которую организовали должностные лица таможенного поста "Аэропорт Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что причастные к махинациям чиновники систематически требовали и получали от предпринимателей взятки. Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, завозившихся в Украину. В случае отказа предпринимателям угрожали искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления.

При этом сам коммерческий груз таможенники-злоумышленники регистрировали как личные вещи пассажиров самолетов, и за них не шло никаких начислений в государственный бюджет. Это так называемая "схема НСБ" - несопровождаемый багаж.

Размер взяток зависел от количества товаров и их стоимости.

Правоохранители задержали одного из таможенников «на горячем» во время получения очередного транша взятки. Всего с предпринимателя требовали $4500.

Одновременно задокументированы противоправные действия других лиц, причастных к совершению указанного коррупционного правонарушения.

Продолжаются следственные действия. В частности, проводятся обыски по месту совершения указанного уголовного преступления и по месту жительства правонарушителей.

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