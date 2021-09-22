В Минобороны рассказали, куда направят деньги от увеличения оборонного бюджета

Среди прочего будет увеличено финансирование научных и опытно-конструкторских разработок в сфере высоких технологий.

Указ президента, который ввел в действие решение СНБО об увеличении оборонного бюджета-2022, позволит воплотить важные долгосрочные программы в сфере обороны. Среди прочего, Минобороны получит финансирование развития ракетного вооружения, Военно-Морских Сил ВСУ и новых научных разработок.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, об этом заявил глава министерства Украины Андрей Таран.

По словам министра, за эти деньги профинансируют программу строительства кораблей класса "корвет", поставки противокорабельного ракетного комплекса "Нептун". Будет ускорена работа над разработкой ракетного комплекса корабельного базирования. Кроме того, продолжится модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный".

В 2022 году Министерство обороны получит возможность вести работу над созданием отечественного ракетного щита. Прежде всего речь идет о возобновлении работы над оперативно-тактическим комплексом «Сапсан».

К началу следующего года планируется завершить работу над созданием высокоточной ракеты "Ольха" с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня "Смерч".

Планируется принятие на вооружение нового реактивного снаряда "Тайфун-1" к реактивной системе залпового огня "Верба" и доведение реактивной системы залпового огня проекта "Ураган" с использованием боеприпаса "Тайфун-2".

Среди прочего будет увеличено финансирование научных и опытно-конструкторских разработок в сфере высоких технологий, к которым будут привлечены научно-технические центры Национальной академии наук Украины и предприятия Государственного космического агентства Украины.