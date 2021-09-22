Судье из Мукачевого дали 7 лет с конфискацией имущества за взятку в 2 тысячи гривень

Его сообщника приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Судье из Мукачевого дали 7 лет с конфискацией имущества за взятку в 2 тысячи гривень
Фото: Lb.ua

Судью Мукачевского горрайонного суда приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества за взятку в 2 тысячи гривень. Ему также запрещено занимать определенные должности в течение 3 лет.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, такой приговор вынесла коллегия судей Высшего антикоррупционного суда.

По данным следствия, в сентябре 2017 года судья Мукачевского горрайонного суда при посредничестве начальника юридического отдела получил 2 тыс. гривень взятки от гражданина за принятие в его пользу судебного решения по делу по админиску последнего в Управление соцзащиты населения Мукачевской РГА.

"Суд, учитывая доказательства, собранные детективами НАБУ в ходе досудебного расследования, поддержал позицию прокуроров САП и признал указанных лиц виновными по ч. 3 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

По приговору суда судьи назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности, определенные в п "Г" п. 1 с. 1 ЗУ «О предупреждении коррупции" в течение 3 лет.

Его сообщник приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Напомним, бывшего главу районного суда Тернопольской области осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества за взятку в 2 тысячи долларов.

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