На Банковой прокомментировали возможное назначение Чернышова вместо Кличко

В ОП считают, что до принятия закона о столице говорить о конкретной кандидатуре не стоит.

В Офисе президента Украины нынешнего министра развития общин и территорий Алексея Чернышова считают одним из самых эффективных министров. Однако говорить о чьем-либо назначении на должность главы КГГА, в том числе Алексея Чернышова, пока было бы «недальновидно».

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в интервью «Главкому».

По его убеждению, Чернышов - один из самых эффективных министров с точки зрения той области, которой он занимается. Он глубоко понимает специфику местного самоуправления. «Особенно с учетом не совсем качественного и эффективного закона о децентрализации, который обошел некоторые острые вопросы, и поэтому мы имеем последствия в виде конфликтов между центральной и региональными властями», - сказал Подоляк.

Также он считает, что сначала нужно принять закон о столице, в котором будут четко выписаны функции главы КГГА и функции мэра, чтобы избежать конфликта между ними.

«Как только этот закон будет четко прописан и проголосован, можно будет рассуждать, надо ли проводить какие-то мероприятия по разделению этих должностей прямо здесь и сейчас. Тогда и можно будет говорить о конкретной фигуре», - добавил советник главы Офиса президента.

Подоляк подчеркнул, что заходить в такой процесс, не имея конкретной фигуры, «было бы как-то недальновидно».

«Опять же - Чернышов очень разбирается в местном самоуправлении. И если он увидит, что полномочия у него действительно есть, и он может их реализовать - супер. Но он также может увидеть, что перед тем, как заходить в КГГА, надо сделать в законе определенные правки, и будет об этом говорить», - отметил Подоляк.

Напомним, 16 августа мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение и заявил о попытке заменить его на "залетного ставленника". Он считает, что его вопреки Конституции хотят отстранить от должности главы КГГА и назначить туда другого человека.

Одним из кандидатов на должность называли министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Однако он опроверг информацию о назначении на должность главы КГГА.