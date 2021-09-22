Разумков созывает внеочередное заседание Рады на четверг

Нардепы рассмотрят четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение №292 о созыве 23 сентября внеочередного пленарного заседания парламента.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Пресс-секретарь спикера Ольга Туний уточнила, что заседание состоится 23 сентября в 16:00 по требованию 165 народных депутатов.

"В повестке дня - четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики", - написала Туний.

Ранее глава ВР заявлял, что законопроект об олигархах парламент на ближайшей пленарной неделе не будет рассматривать.