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2021-09-22
Разумков созывает внеочередное заседание Рады на четверг
Нардепы рассмотрят четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики.
Фото: rada.gov.ua
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение №292 о созыве 23 сентября внеочередного пленарного заседания парламента.
Об этом сообщает пресс-служба ВР.
Пресс-секретарь спикера Ольга Туний уточнила, что заседание состоится 23 сентября в 16:00 по требованию 165 народных депутатов.
"В повестке дня - четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики", - написала Туний.
Ранее глава ВР заявлял, что законопроект об олигархах парламент на ближайшей пленарной неделе не будет рассматривать.