"Мы будем работать секторально", - глава СН о выездном заседании фракции

Участие в заседании примут члены правительства и президент.

"Мы будем работать секторально", - глава СН о выездном заседании фракции
Олександр Корнієнко
Фото: скрин відео

На заседании народных депутатов фракции "Слуга народа" с президентом и Кабмином будут "секторальные секции" по экономике, безопасности и международной политике.

Об этом в кулуарах ВРУ сообщил глава партии Александр Корниенко, передает корреспондент LB.ua.

На фракционном заседании в течение двух дней подведут итоги работы двух лет президента и парламентской работы фракции "Слуга народа".

"Мы будем работать секторально. Часть времени, например, по направлениям безопасность, экономика, международным. Частично - пленарное заседание с участием Кабмина и, надеюсь, президента", - объяснил Корниенко.

Напомним, фракционное заседание "Слуги народа" с участием президента Владимира Зеленского планируется с 30 сентября по 2 октября на Западной Украине.

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