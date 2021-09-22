Рада поручила Кабмину сформировать единую квартирную очередь

Государство не знает, сколько людей нуждаются в жилье.

Рада поручила Кабмину сформировать единую квартирную очередь
Фото: Макс Левин

Верховная Рада поручила Кабинету министров сформировать единую квартирную очередь.

За соответствующий проект постановления №5251 в среду, 22 сентября, проголосовали 343 депутата парламента.

По словам главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, создание единой очереди на жилье должно стать первым шагом к решению проблемы с жильем в Украине.

Верховная Рада поручила Кабинету министров установить количество граждан, которые находятся на квартирном, социальном квартирном или ином жилом учете, а также потребности в средствах для обеспечения граждан жильем с учетом средней стоимости жилья на соответствующей территории.

Также депутаты хотят узнать средний и максимальный срок пребывания на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, динамику движения жилищной очереди по годам с 1991 года и статистику получения жилья гражданами за последние 10 лет.

По результатам проведенного анализа правительство должно подготовить необходимые законопроекты и принять другие меры для реализации права граждан на жилье.

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