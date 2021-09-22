Глава миссии МВФ провела первые переговоры с украинскими властями в рамках пересмотра программы stand by

Минфин надеется на выделение второго транша.

Глава миссии МВФ провела первые переговоры с украинскими властями в рамках пересмотра программы stand by
Фото: mof.gov.ua

Глава миссии Европейского департамента МВФ Иванна Голлар провела первые переговоры с украинскими властями в рамках пересмотра общей программы stand by.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Во встрече с Голлар приняли участие министр финансов Сергей Марченко и его заместители Денис Улютин и Юрий Драганчук.

"Поздравляю с началом работы миссии МВФ для продолжения нашей дискуссии с целью осуществления первого пересмотра программы. Фонд является одним из ключевых партнеров Украины для восстановления экономики страны и обеспечения макроэкономической стабильности. В течение года мы много сотрудничали для достижения положительного результата. Надеюсь, что во время этой миссии мы сможем быстрее решить вопросы, которые еще остались на повестке дня", - сказал Марченко во время встречи.

Разговор касался выполнения структурных "маяков", обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов, а также ресурсного законопроекта №5600.

Миссия продолжит свою работу в течение следующих недель. Представители Фонда проведут ряд встреч с органами исполнительной власти Украины для оценки достижения целей программы. В то же время будут сформированы дальнейшие шаги для обеспечения устойчивого роста украинской экономики, внедрения структурных реформ и преодоления последствий коронавирусного кризиса.

По результатам работы миссии ожидается подготовка необходимых документов для первого пересмотра программы stand by и его рассмотрения советом директоров МВФ.

Напомним, что 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый и пока единственный транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года. Последний виртуальный визит Международного валютного фонда в Украину завершился без решения о пересмотре программы stand-by.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года.

В августе Украина получила от МВФ 2,7 млрд долларов в рамках антикризисной эмиссии специальных прав заимствования. Эти деньги не касаются действующей кредитной программы.

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