Качура: «Слуга народа» с президентом подытожит результаты работы за два года

Фракционное заседание с президентом планируется с 30 сентября по 2 октября.

Качура: «Слуга народа» с президентом подытожит результаты работы за два года
Олександр Качура
Фото: скрин відео

Фракционное заседание с президентом планируется с 30 сентября по 2 октября на Западной Украине. По результатам будут приняты кадровые решения.

Об этом в кулуарах ВР заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает корреспондент LB.ua.

По его словам, сейчас решается вопрос о логистике.

"Я против того, чтобы были какие-то чартерные самолеты, специальные поезда. Купили билеты на автобус, если надо - на самолет и все добираются так, как считают необходимым", - отметил нардеп.

Он отметил, что депутаты, как и все украинские граждане, должны пользоваться общественным транспортом.

"Прокатиться по дорогам, посмотреть, дошла ли "Большая стройка" до Западной Украины", - сказал Александр Качура.

По его мнению, такие сборы не должны мешать работе парламента и в столице останется часть депутатов от СН. Качура заявил, что подобные встречи "не обязательно проводить в Трускавце, можно и в Киеве".

По формату встречи, то это должно быть стратегическая сессия с подведением итогов работы за два года и рассмотрением кадровых вопросов.

Ранее нардеп Николай Тищенко рассказал, что депутаты «Слуги народа» поедут на заседание с президентом частично за собственные средства.

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