Комитет Палаты представителей США поддержал увеличение военной помощи Украине

Правки в оборонный бюджет предусматривают увеличение помощи Украине на 50 млн долларов.

Комитет Палаты представителей США поддержал увеличение военной помощи Украине
Фото: kestan.com

Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил поправки в проект оборонного бюджета на 2022 год. Среди предложений конгрессменов - санкции против "Северного потока-2", использование титана из Украины, а также новые санкции против РоSSии.

Об этом сообщает Голос Америки.

Кроме этого, законопроект предусматривает увеличение помощи Украине в сфере безопасности до 300 млн долларов с нынешних 250 млн, предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО - в Польше, Румынии и в балтийских странах.

Одобрение поправок означает, что их добавили к законопроекту об оборонном бюджете США на 2022 год. Далее этот проект должна одобрить Палата представителей Соединенных Штатов.

Для окончательного утверждения нужно, чтобы проект с таким же содержанием приняли в Сенате. Закон вступает в силу после подписания президентом США.

Напомним, в августе 2019 года действующий тогда президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу финансирования Украины в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. Через месяц Администрация США сняла блокировку 250 млн долларов, предназначенных для Украины.

В декабре 2020 года американский парламент утвердил действующий оборонный бюджет с 250 млн долларов для Украины.

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