Зеленский и Эрдоган договорились активизировать создание зоны свободной торговли

Турецкий президент весной собирается приехать в Украину.

Зеленский и Эрдоган договорились активизировать создание зоны свободной торговли
Фото: president.gov.ua

Турецкий президент весной собирается приехать в Украину. Президент Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в США встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На сайте Офиса президента сообщается, что они договорились активизировать работу над заключением соглашения о зоне свободной торговли, а также обсудили проблемы крымских татар - строительство жилья для них на свободной территории Украины и преследования на оккупированной.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за непризнание выборов в Госдуму РоSSии в оккупированном Крыму и назвал стратегическими отношения Украины и Турции.

Президенты говорили о диверсификации энергоносителей.

Кроме того, Эрдоган принял приглашение посетить Украину для проведения 10-го заседания Совета стратегического сотрудничества. Предыдущее, 9 заседание состоялось в апреле 2021 года в Стамбуле.

Напомним, что Украина и Турция планировали закончить переговоры о создании ЗСТ еще в 2018 году, но до сих пор ее не подписали.

Торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью LB.ua говорил, что в нынешнем виде соглашение может быть неравноценным.

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